عاجل “صنع الله” للدبيبة: انتبه لنفسك!، واخدم خدمتك، وخليك اخدم low profile وقو 2022-07-13 23:41:23

#عاجل

“صنع الله” للدبيبة: انتبه لنفسك!، واخدم خدمتك، وخليك اخدم low profile وقوللنا شن درت بيهم 165 مليار!

صنع الله: 165 مليار دينار استلمتهن؛ شن درت بيهن ورّيني؟

صنع الله: كل يوم تبي 2-3 مليار، اعطيني 4 اعطيني 5 وماحصّلنا منك شي؛ ومانبّو منك شي!

صنع الله: تعطي للمؤسسة 35 مليار وقاعد تساوم فينا عليهن باش تلحسهن وتجيب شركات وتاخدهن أنت وتعطي للإمارات ولمش عارف لمن!

صنع الله: تبي تغير مجلس الإدارة اللي ماحصلتش فيه مدخل باش تمشّي صفقة أنابيب الواحة.

#صدى #ليبيا

2022-07-13 23:41:23

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