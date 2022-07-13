عاجل “صنع الله” للدبيبة: انتبه لنفسك!، واخدم خدمتك، وخليك اخدم low profile وقو 2022-07-13 23:41:23

#عاجل
“صنع الله” للدبيبة: انتبه لنفسك!، واخدم خدمتك، وخليك اخدم low profile وقوللنا شن درت بيهم 165 مليار!
صنع الله: 165 مليار دينار استلمتهن؛ شن درت بيهن ورّيني؟
صنع الله: كل يوم تبي 2-3 مليار، اعطيني 4 اعطيني 5 وماحصّلنا منك شي؛ ومانبّو منك شي!
صنع الله: تعطي للمؤسسة 35 مليار وقاعد تساوم فينا عليهن باش تلحسهن وتجيب شركات وتاخدهن أنت وتعطي للإمارات ولمش عارف لمن!
صنع الله: تبي تغير مجلس الإدارة اللي ماحصلتش فيه مدخل باش تمشّي صفقة أنابيب الواحة.
#صدى #ليبيا
2022-07-13 23:41:23
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