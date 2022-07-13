هبوط أسعار النفط لأكثر من دولارين للبرميل بسبب قوة الدولار وضعف توقعات الطلب

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل قوة الدولار وتوقعات بضعف الطلب بسبب قيود كوفيد19 الجديدة في الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 104.78 دولار للبرميل. بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.46 دولار للبرميل، منخفضًا 2.63 دولار، أو 2.5 بالمئة. وانخفض كلا العقدين بنحو 3 بالمئة في وقت سابق.

ارتفاع الدولار

وانخفض اليورو، اليوم الثلاثاء، متداولًا على قدم المساواة مع الدولار. وتراجعت أسواق الأسهم مع احتمال زيادة تشديد البنك المركزي والمخاوف، بشأن صحة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم مما أثار قلق المستثمرين.

ونظرًا لأن سعر النفط بالعملة الأمريكية، فإن ذلك عادة ما يؤثر على أسعار النفط. وهذا يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

مخاوف بشأن الركود

وقال بنك كوميرزبانك، “إن مزيج أسعار الطاقة المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى إثارة المخاوف بشأن الركود الذي سيكون له تأثير خطير على الطلب على النفط”. وأضاف البنك، إن قيود التنقل الجديدة لكوفيد19 في الصين تؤثر أيضًا على الأسعار.

وتتبنى العديد من المدن الصينية قيودًا جديدة لكوفيد19، من توقف الأعمال التجارية إلى الإغلاق،. لكبح الإصابات الجديدة حيث يظهر العامل الفرعي BA.5.2.1 شديد العدوى في البلاد.

زيادة إنتاج النفط

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيطرح قضية زيادة إنتاج النفط من أوبك عندما يلتقي بقادة الخليج في السعودية هذا الأسبوع.

وقال، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيفري هالي أواندا، في مذكرة: “هناك أمل ضئيل في زيارة بايدن للسعودية لإطلاق المزيد من الإنتاج منها أو من الإمارات العربية المتحدة”.