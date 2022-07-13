بلومبيرغ: مخاوف دولية من فقدان الإمدادات النفطية في ليبيا

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأربعاء نقلا عن رئيس شركة رابيدان إنرجي جروب الاستشارية ومسؤول سابق في البيت الأبيض بوب مكنالي حيث قال: فقدنا نصف الإمدادات النفطية في ليبيا والنصف الآخر على الأرجح سنفقده أيضا في الأسابيع المقبلة .

وأضافت بلومبيرغ إن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي يطالب فيه مستوردو النفط بالمزيد من الإمدادات حيث قفزت أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض الغرب عقوبات على موسكو وهو ما يشكل أكبر اضطراب للسوق منذ عقود.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجعت أسعار النفط الشهر الماضي وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 30٪ تقريبًا هذا العام مع ارتفاع تكاليف الوقود التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم ضغوط تكلفة المعيشة.

وأكدت بلومبيرغ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحاول إقناع دول الخليج بضخ المزيد من النفط عندما يسافر إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة كما قال إنه سيتطرق إلى نقاش قضية الجمود السياسي في ليبيا.

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