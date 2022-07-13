لأول مرة منذ 20 عام..اليورو يهبط أمام الدولار | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء هبوطًا أمام الدولار الأمريكي، لأول مرة منذ عشرون عاما.

وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.

ويأتي هذا الهبوط وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود، وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.

وذكرت سكاي نيوز أن اليورو يعاني من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية.

كما أن تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما كان أحد أسباب هذا الهبوط.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.