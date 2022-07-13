اقتصاد

صنع الله للدبيبة: المؤسسة ليست لك ولا لإبراهيم أو أحمد الشركسي ولا سُفيان الشيباني بل 6 مليون ليبي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

خاطب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” الدبيبة: هذه المؤسسة ليست لك ولا لإبراهيم أو أحمد الشركسي ولا سُفيان الشيباني؛ بل 6 مليون ليبي هم من يملكون هذه المؤسسة.

مضيفاً: ماتقوم به خلال الأيام الماضية ماذا تسميّه؟، وأنا كنت صامتاً حينها وفي الحج، “مش تحسابني راقد على وداني”.

قائلا: أنا موجود حالياً في الميدان، وتفضل احكي معاي ياسيد عبد الحميد الدبيبة.

“وتابع صنع الله: أنت أجريت الاجتماع في جادو وأصدرت القرار ومن بعدها أرسلت عادل جمعة للمؤسسة وقال “هادي الدوة مافيش منها”؛ وكذلك قال صنع الله للدبيبة: “أنت خايف والا تختل والا شن تدير بالزبط؟!”.

وختم حديته قائلاً: إذا أردت إخراج قرار عن المؤسسة أخبرنا مرةً أخرى إذا لديك قدرة؛ أنت لاتملك القدرة على هذا أصلاً.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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