“صنع الله” للدبيبة: سمعتك كلام ما عمره حد سمعه لك إلا معمر القذافي والكلام نعاوده لك ثاني .. تابع التفاصيل

قال “صنع الله” خلال كلمته اليوم بأن “سفيان الشيباني” و “أحمد الشركسي” يتصلون به ويقولون “المصفاة نبو ننسووها” وذكر “صنع الله ” أن رده عليهم أن القضية فازت بها المؤسسة الوطنية للنفط وانتهى.

وأضاف “صنع الله” قائلا “تبو ترضّو الإمارات على حساب الشعب الليبي، هكي نحسابها ساهلة العملية؛ يفتح الله يا باتي!

كما شدد”صنع الله” قائلا ماتقدر نديرها انت ولا تستعمل المؤسسة في سوق النخاسة، المؤسسة أغلى من ذلك.

وأكد “صنع الله” خلال كلمته قائلا : للمؤسسة هذه عرين الأسود، والضباع واللهِ ماتقدر تدريلها حاجة.

وتابع بالقول: أنا قلتهالك ياسيد عبد الحميد في شهر 11 لما كلمتني بالتلفون أنت والسيد عادل جمعة، ولعلمك جماعة من البرلمان كانوا قاعدين عندي وسمعوا المكالمة كلها.

وأضاف: أنا في وقتها سمعتك الكلام اللي ماعمره سمعه لك واحد إلاّ معمر القذافي؛ لأنك تخاف من معمر القذافي كنت، والكلام نعاوده لك مرة تانية.

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