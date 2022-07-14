صنع الله للدبيبة: إنت متحزم بالإمارات وقمت بطلب تكليف مباشر لشركة إماراتية ولما طلبت 300 مليون قلنالك لا يفتحلك الله

صرح رئيس مجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”: هذه الحكومة منتهية الولاية وهي لتصريف الأعمال منذ 20 أكتوبر 2021 والبرلمان قد سحب منها الثقة؛ وإذا أرادوها من ناحية أخرى فبتاريخ 22 يونيو انتهى الاتفاق السياسي؛ وهناك حكومة أخرى معيّنة من البرلمان في شهر 3.

وخاطب “صنع الله” الدبيبة: أنت قاعد فقط أمر واقع، لكن مش تحساب أنك تتصرف في المؤسسة الوطنية للنفط وتبيع وتشري، ومع من؟ مع الإمارات!؛ حيث أن الإمارات “متحزم بيها” أنت وجماعتك.

وقال: الإمارات حلفاءك كم مرة تقولي، لكن مش على حساب النفط ياسيد عبد الحميد، إلى جانب أنها لاتعرف التجارة لا عندك علاقة بالتجارة، التجارة تريد الأمانة والحقيقة والرحمة وهذي الصفات لم نراها فيك.

وتابع “صنع الله”: أنت لست أمين، لأنك لما تحكي مع راجل تحترم كلمتك لما تقول بأنّ المؤسسة “مش حنمسّها”، وبعدين أنا نطلع للحج تبي تغير المؤسسة؛ “صقع عليك” تغير المؤسسة، ومن أنت حتى تغيّر المؤسسة الوطنية للنفط؟، إلى جانب المؤسسة أكبر منك وأكبر من حكومتك على بعضها كلها.

“صنع الله” للدبيبة: أنت متحزم بالإمارات وقمت بطلب تكليف مباشر لشركة إماراتية للإنشاءات النفطية؛ شركة ماعندنا مانقولو فيها لكن لمّا طلبت 300 مليون زيادة “قلنالك لا يفتحلك الله”.

كما أضاف “صنع الله”: أرسلنا وفد من المختصين والمهندسين وعاينوا المشروع من صيانة خطوط الأنابيب ومعدات الفصل والخزانات والتحكم في شركة الواحة، وهو مشروع طموح لكن تبيه ب 300 مليون زيادة!، ويوم قلنالك لا زعلت.

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