عاجل بيان المؤسسة الوطنية للنفط: حماية مبنى المؤسسة الوطنية للنفط هو واجب وطني 2022-07-14 02:15:51

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بيان المؤسسة الوطنية للنفط: حماية مبنى المؤسسة الوطنية للنفط هو واجب وطني اتجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين، وتحمل المؤسسة الوطنية للنفط هذه القوة ومن يكلفها بالتواجد في أسوار المقر الرئيسي للمبني المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي او غيره .

بيان المؤسسة: نحمل عبدالحميد الدبيبة وآمر القوة عمر بوغدادة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة مسؤولية التعرض باذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونيه التامة.

المؤسسة: هذا البيان هو بيان وتبيان لليبيين وللجهات الامنية في مدينة طرابلس وكذلك مكتب السيد/النائب العام وندعو جميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبين.

#صدى #ليبيا

2022-07-14 02:15:51

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