“صنع الله”: ربي فاضحك يا بن قدارة .. تابع التفاصيل

قال “صنع الله” خلال كلمته مخاطباً رئيس حكومة الوحدة الوطنية : يجب عليك أن تحترم المؤسسة الوطنية هذه المؤسسة العريقة، المحايدة،الفنية، المحمية بالقانون الوطني والقانون الدولي.

وأشار “صنع الله”: إلى أن المؤسسة ضمن الانفاق السياسي الحاكم في 17 ديسمبر 2015، في البند 29والمذكور فيه بأنّها مؤسسةمحايدة ومستقلة وغير سياسية.

كما تابع “صنع الله”قائلا : مانتبعوك نحنا؛ نتشغلو معاك فقط والقرارات واضحة عبر كل الاتفاقات، تبي تنقز أنت ع المؤسسة بتبيعهاوتشري.

وتسال “صنع الله” قائلا: جايبلي من؟ فرحات بن قدارة، تعرفه كويس انت من فرحات بن قدارة يا سيد عبد الحميد؟ والا الاماراتية قالولكحطّه باش يرضو عليك وباش تقعد ف السُلطة!

وتابع “صنع الله” متسائلاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية: تبي تفرّط ف المؤسسة وتعطيها للإمارات وبن قدارة باس تقعد ف السلطة؛ يفتحلكالله لك ولبن قدارة وللإمارات اللي أنت متحزم بيها!

وقال “صنع الله” خلال كلمته : أنا معرّي راسي، واللهِ مانحس في واحد وقلتها لك، وأنا الوحيد في 2020 اللي قلت أنّ الإمارات هي الليسكرّت النفط الليبي وهي السبب وراء أزمات ليبيا في إغلاق النفط وأنت معاهم اللي قاعد تتستر عليهم وتبّيهم.

وأضاف صنع الله” متسائلًا”جايبلي بن قدارة؟ عارف تاريخه من قدارة في النفط أنت؟كل شي موثق عندنا بالتواريخ ولدى هيئة التحكيم فيباريس.

وأشار “صنع الله”قائلا: أن يوم 13 يونيو 2015 الساعة 22:41 داير إيميل السيد بن قدارة للدكتور مبروك بوسيف رئيس المؤسسة الوهميةاللي كانت في البيضاء، وربي فاضحك يا بن قدارة.

كما خاطب “صنع الله ” ” بن قدارة “قائلا :تبي تفرط وتعطيهم 600 مليون دولار سنوياً للإمارات باش يرضوا عليك!

وأشار “صنع الله” في كلمته “لبن قدارة” قائلا : مجتمع معاهم يوم الجمعة 23 يناير والاحد 25 يناير وامعيّد معاهم وعازمينك وتبي تفرّطفي حقوق الدولة الليبية، بالك نحسابنا ناسيينك كل شي قاعد موثّق.

وأضاف “صنع الله” خلال كلمته قائلا : أنا درت بيان يوم 14 / 4 / 2015 حذرت فيه من المساس بهذا الملف، ومقصدك أنت يابن قدارةوالجماعة اللي معاك.

كما تابع”صنع الله” قائلا : لعلمك التآمر الذي قمت به ضد المؤسسة الوطنية هو الذي ربحنا به القضية التحكيمية، وللأسف مِنْ من؟ منالليبيين.

وتسائل “صنع الله”قائلا : يا بن قدارة توا جابوك للمؤسسة باش “تلحسها كلها” وتعطيها لهم -قاصداً الإمارات.

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