اقتصاد

بخصوص الإمارات.. “صنع الله” لبن قدارة : بالك تبي تدخلهم في مشروع الحمادة.. يفتحلك ربي!

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال “صنع الله”خلال كلمته : سنة 68 ليبيا تصدّقت بالفلوس للإمارات باش تدير ميناء خور دُبي، وهذا مذكور في صحيفة العربي على لسان أمير الإمارات.

وتابع “صنع الله”قائلا : ليبيا أكبر من الإمارات، وأكبر منكم كلكم؛ ولايمكن أن نفرّط في حقوق الدولة اللّيبية.

وأضاف “صنع الله” مخاطباً بن قدارة: بالك تبي تدخلهم في مشروع الحمادة، يفتحلك ربي!، ولايمكن ياخدو منها حاجة الحمادة وأنا رئيس المؤسسة؛ لأنهم جو بطرق ملتوية ومش مزبوطة.

وأشار “صنع الله”مخاطباً الدبيبة: تبّي تدير مجلس إدارة مزوّر وأنت حكومة منتهية الولاية وقرار باطل ومعدوم الأثر وماعنداش أي قيمة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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