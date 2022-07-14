“صنع الله”: بفضل الشرفاء وخاصة طرابلس القوة على الأرض لا يمكن أن تسمح ببيع المؤسسة للإمارات

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مُخاطباً رئيس مجلس الوزراء الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”: تُرسل إلينا مجموعة من الذين يوجد لديهم قضايا في النيابة العامة، وتُريد أن تستلم المؤسسة!

مُضيفاً: تكذبون في الإعلام، وتأخذون في أموال النفط لشراء الإعلام والصفحات وتقومون بالتزوير، “تي صقع عليكم المؤسسة”.

كما حذر “صنع الله” رئيس الحكومة قائلًا: أحذرك أنت والذين اتوا للمؤسسة بعدم القرب منها مُجدداً، والمؤسسة لايمكن أن تدخلها ، فهي مُقفلة أمامك وأمام غيرك.

قال أيضًا: بفضل الشرفاء وخاصةً في طرابلس القوة على الأرض -وأنتم تعرفونها- لايمكن أن تسمح أن تُباع المؤسسة للإمارات “رخيصة”.

وقام كذلك بتحية القوات الفاعلة هنا في طرابلس؛ قائلًا: رِجالٌ في كل مكان.

قال “صنع الله” أيضًا بأن أهل طرابلس الشرفاء دافعوا على هذا الحِصن، ولم يتركوه لك أنت ولأتباعك “تبّي تبيعها بالبلاش بيش تقعد ف السُلطة”.

وفي نص خطابه الموّجه “للدبيبة” قال: انتبه لنفسك!، وأعمل عملك، وأعمل low profile وقُل مالذي فعلته بمبلغ 165 مليار! “كل يوم تبي 2-3 مليار، اعطيني 4 اعطيني 5 وماحصّلنا منك شي؛ ومانبّو منك شي!”

قال أيضًا: تقوم بإعطاء المؤسسة 35 مليار وتساوم عليهم لكي تأخذهم وتجلب شركات وتأخذهم أنت وتعطي للإمارات “ولمش عارف لمن!”،.. كما أنك تريد تغيير مجلس الإدارة الذي لم تحصل فيه على مدخل لكي تسير أمور صفقة أنابيب الواحة.

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