“صنع الله”: هل يعقل 9 مليون لتر وقود بطرابلس يتم صرفها !

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” للدبيبة: شركة البريقة ماشية بالقانون، لذا ننبّهك ونحذرّك في نفس الوقت.

وأضاف “صنع الله”: البريقة لاتستطيع أنت ولاغيرك ولاحكومتك مجتمعة منتهية الولاية هادي أنك تدير حاجة للشركة هادي.

متابعاً: البريقة ماشية بالقانون، كانك تعرف القوانين؛ وبالتالي ماعندكش سُلطة لا على اليبريقة أو غير البريقة، إلى جانب بدل ماتفرضوا الدولة وتمنعوا التهريب وتديروا حل للشعب وتحلّو المشاكل، قعدتوا تآمروا ع الشعب.

وقال صنع الله: معقولة 9 مليون لتر في طرابلس صرفناها أول أمس، نحنا كنا نصرفوا ف 5 مليون بس الـ 4 مليون وين وتصير أزمة ف طرابلس هنا؟!

وكذلك الخزانات تضررت في 2014 و2018و2019و2022، طرابلس لايوجد بها سعات تخزينية وماعنداش فلوس ليها.

وختم حديته قائلاً: لا تبي تعطينا فلوس ولاتساعدنا على مكافحة التهريب، غر لاهي بس تبي تقعد وتدير ف لجنة تسليم وإستلام، وكذلك استلام شنو؟ تبي تستلم مِن منْ؟ من أنتَ باش نسلّمك؟

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