“صنع الله” مُخاطباً الدبيبة: سأقوم بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وأنت ليس لك علاقة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لرئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة : أنت الذي من المفترض أن تسلّم “منتهي الولاية” .

قال أيضًا: الأموال أعطيتهم لك لغرض تنمية الشعب الليبي وليس لكي تصرفهم أنت وتقوم بتوزيعهم على الحبايب لكي تحافظ على منصبك؛ وعند إقفال الطريق تقوم بإعطاء 10 مليون و 30 مليون وتبقى البلاد هكذا؛ وفرحاً بجزيرة الفرناج.

وأضاف “صنع الله” مُخاطباً الدبيبة: مالذي فعلته أنت بعد سنة و4 شهور؟ أرينا إنجازاتك، ونتحاسب إن كان هناك من يحاسبك بالشكل المناسب.

قال كذلك: تتآمر على المؤسسة الوطنية للنفط!، آخر حصن حصين تريدون أن تتآمروا عليه وتبيعوه! تبيعوه لمن؟ للإمارات!، “بعتوه يا أخي حتى لدولة مسقمّة دولة كبيرة”!

خلال مخاطبته للدبيبة قال صنع الله أيضًا: للمرة الثانية أقولها لك أترك المؤسسة وشأنها ولا تأتي مُجدداً ولا تتعامل معها نهائيًا، وسأقوم بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وأنت ليس لك علاقة .

قال أيضًا: لعلمك مشروع الأنابيب الذي تريده للإمارات لن تأخذه وسيتم إعطاءه لشركة بتروجيت المصرية، ومشاريع المؤسسة ليست مشاريعك أنت الوهمية “متاع الدبيبة قاعدات خرابة في كل مكان”!

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