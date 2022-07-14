مؤسسة النفط تصدر بياناً بخصوص اقتحام مقرها .. وتحمل الدبيبة المسؤولية

أصدر المؤسسة الوطنية للنفط بيان خلال اقتحام مقرها وقالت خلاله أن حماية مبنى المؤسسة الوطنية للنفط هو واجب وطني اتجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين.

وحملت المؤسسة الوطنية للنفط القوة المتواجدة بمقرها ومن يكلفها بالتواجد في أسوار المقر الرئيسي للمبني المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي او غيره .

كما حملت المؤسسة عبدالحميد الدبيبة وآمر القوة عمر بوغدادة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة مسؤولية التعرض باذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونيه التامة.

وقالت أن هذا البيان هو بيان وتبيان لليبيين وللجهات الامنية في مدينة طرابلس وكذلك مكتب السيد/النائب العام وندعو جميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبين.

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