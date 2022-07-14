بعد حصار المبنى في طرابلس.. مؤسسة النفط تحمل الدبيبة وبوغدادة المسؤولية

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أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيان وصفته بالهام على صفحتها على الفيسبوك وقالت إنه بالإشارة إلى الأنباء الإخبارية والتقارير الواردة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وذلك بشأن تواجد عدد من السيارات المسلحة وتحمل مهام في نطاق مبنى المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي وحسب ما هو مكتوب ومدون على هذه السيارات تشير تبعيتهم إلى الغرفه الامنية المشتركة مصراتة وهي معلومة التبيعة للجميع .

وأكدت أن حماية مبنى المؤسسة الوطنية للنفط هو واجب وطني اتجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين.

وحملت المؤسسة القوة التواجدة أمام المبنى ومن كلفها مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي او غيره .

كما حملت عبدالحميد الدبيبة وأمر القوة عمر بوغدادة مسؤولية التعرض باذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونيه التامة.

في الختام قالت إن هذا البيان هو بيان وتبيان لليبيين وللجهات الامنية في مدينة طرابلس ومكتب النائب العام.

ودعت جميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبين.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد هاجم بشكل لاذع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

وذلك على خلفية قيام الأخير بإصدار قرار إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة، فرحات بن قدارة.

واتهم، صنع الله الدبيبة بمحاولة التلاعب بالمؤسسة الوطنية للنفط، من خلال عقد صفقات بيع مع دولة الإمارات.

وقال صنع الله، في تسجيل مصور، إن “حكومة الدبيبة حاولت التلاعب بالمؤسسة ووضعها في “سوق النخاسة”.

وعقد صفقات في الخارج في دولة الإمارات”.

في حين تابع: “حكومة الدبيبة تريد بيع المؤسسة الوطنية للنفط لدولة الإمارات”.