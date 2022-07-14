اقتصاد

نورلاند: قد يتم الطعن في استبدال مجلس إدارة مؤسسة النفط المبلغ عنه في المحكمة ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط ، والتي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها ، وظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله.

وتابع بالقول: قد يتم الطعن في استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المبلغ عنه في المحكمة ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة.

وتابع نورلاند: اعتبارات السياسة العامة الرئيسية في هذا الصدد هي إعادة إنتاج النفط والغاز بالفعل من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي ، وخاصة نقص الكهرباء ، وآلية ليبية لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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