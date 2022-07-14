تراجع أسعار النفط وبرنت يستقر على أقل من مئة دولار للبرميل

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، بعدما بلغ التضخم في أكبر اقتصاد عالمي، أعلى مستوياته منذ 41 عاماً خلال يونيو الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 18 سنتا إلى 99.39 دولار للبرميل، بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 95.84 دولارًا للبرميل، بانخفاض 43 سنتًا.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات في ليبيا.

وكشفت بيانات صينية صدرت أمس الأربعاء، تراجع الواردات النفطية اليومية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018، حيث تشير التوقعات إلى أن تزايد إصابات فيروس كورونا سيتسبب في تراجع الطلب.

وقال هوي لي الخبير الاقتصادي في بنك “أو سي بي سي” السنغافوري، “لا أرى أي تغييرات كبيرة في أساسيات إمدادات النفط وربما هذا هو السبب في أننا ما زلنا نرى خام برنت مستقرًا حول مستوى 100 دولار.”

ويُنظر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو يصعد معركته، مع ارتفاع معدل التضخم في 40 عامًا مع رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر بعد أن أظهر تقرير التضخم القاتم تسارع ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع أن يتبع رفع سعر الفائدة الفيدرالي حركة مفاجئة مماثلة من قبل بنك كندا يوم الأربعاء.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 20 عاما يوم الأربعاء، مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.