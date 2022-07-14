سنعمل على عودة تصدير النفط ومن يعترض على قرار تكليفي عليه اللجوء للقضاء

أخبار ليبيا 24

قال، الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والمعين من قبل حكومة الوحدة، فرحات بن قدارة، اليوم الخميس، إنه المؤسسة ستعمل من اليوم على عودة تصدير النفط، مشيرًا إلى أنه وخلال أسبوع ستصل أخبار جيدة فيما يخص الموانئ.

وأضاف بن قدارة، أن من يعترض على قرار تكليفي عليه باللجوء إلى القضاء وسأغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفنا غير قانوني. جاء ذلك في رد على رفض رئيس المؤسسة المقال من قبل الحكومة، مصطفى صنع الله، تسليم مهامه، حيث اعتبر قرار إقالته بـ “الباطل”.

وقال بن قدارة، في تصريحات، إن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بأعلى معايير الشفافية للإفصاح عن الإيرادات وما يتم إنفاقه داخل المؤسسة، لافتًا إلى أنهم متمسكون بالصلاحيات الخاصة بمؤسسة النفط.

وأضاف، “ستكون أولويتنا التركيز على تفعيل أنظمة الحوكمة والالتزام بالعمل بقانون النفط، ومن الضروري أن تسترجع ليبيا طاقتها التصديرية للنفط والغاز وهذا سيكون في أسرع وقت ممكن”.

وقال بن قدارة، “نطمئن الشريك الأجنبي بصون كل التعهدات والاتفاقات المبرمة وسنسعى بإشراف الحكومة على تطويرها”.