اقتصاد

“السمو” يكشف لصدى اتمام عملية الاستلام والتسليم بحضور فرحات بن قدارة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف رئيس لجنة الاستلام والتسليم المكلفة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية “الدبيبة” مصطفى السمو لصدى الاقتصادية حصرياً اتمام عملية التسليم والاستلام داخل المؤسسة الوطنية للنفط بحضور فرحات بن قدارة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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