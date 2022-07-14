“السمو” يكشف لصدى اتمام عملية الاستلام والتسليم بحضور فرحات بن قدارة

كشف رئيس لجنة الاستلام والتسليم المكلفة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية “الدبيبة” مصطفى السمو لصدى الاقتصادية حصرياً اتمام عملية التسليم والاستلام داخل المؤسسة الوطنية للنفط بحضور فرحات بن قدارة .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية
كشف رئيس لجنة الاستلام والتسليم المكلفة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية “الدبيبة” مصطفى السمو لصدى الاقتصادية حصرياً اتمام عملية التسليم والاستلام داخل المؤسسة الوطنية للنفط بحضور فرحات بن قدارة .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية
أضف تعليقـك