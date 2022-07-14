محلل إيطالي يكشف لصدى عن الاتفاق بين الدبيبة وحفتر لتعيين بن قدارة

صرح المحلل الإيطالي والمستشار الإستراتيجي دانييل روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قال: أن قرار تعيين فرحات عمر بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط هو اتفاق بين دبيبة وحفتر ،أولاً لفتح إنتاج النفط ومن ثم أيضًا أن يحصل حفتر على بعض الإيرادات النفطية حيث أن هذا القرار وضع باشاغا والأغلبية في موقف صعب وخلق استياء من الأمريكيين الذين يدافعون عن صنع الله .

وأضاف روفينيتي لصدى الاقتصادية إن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق بن قدارة لديه أدوار وتعاملت مع بنوك أجنبية وأعتقد بأنه سوف يقوم بعمل جيد .

وأشار روفينيتي إلى أن من غير الواضح سوف يتخلى صنع الله عن منصبه أم لا ولكن الآن بن قدارة قد دخل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ليبدأ عمله .

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