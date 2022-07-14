“بن قدارة”: من اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد “فرحات بن قدارة” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالمؤسسة: سنعمل على إعداد فرق بالتعاون مع الشركات المنتجة سواء محلية أو أجنبية وسيكون لها التمويل الكافي لصيانة الحقول النفطية المتضررة.

وأضاف “بن قدارة” أن الميزانية التي وافقت عليها الحكومة ستكون للرفع بقطاع النفط ، كما نحتاج إلى الشركات الأجنبية كذلك للرفع من الكفاءات الإنتاجية في الحقول.

قال “بن قدارة” أيضًا: من اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة ، وخلال الأسبوع القادم ستكون هناك أخبار طيبة بهذا الخصوص، وسيتم إعادة الإنتاج في الفترة القريبة القادمة .

وأشار بن قدارة إلى أن أزمة إقفال الحقول لا تمس الإيرادات المالية فقط بل تمس الكهرباء والبنزين والوقود بشكل عام.

قال “بن قدارة” أيضًا: اليوم استلمت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وسيجتمع مجلس الإدارة يوم الأحد مكتملاً لاتخاذ الإجراءات والقرارات المطلوبة.

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