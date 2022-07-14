أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب طفيفة

سجلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، تراجعاً حيث انخفض مزيج “برنت” دون مستوى 97 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 مارس 2022.

واختتمت أسعار النفط، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على مكاسب طفيفة، وذلك بعد انخفاضها دون 100 دولار بسبب بيانات التضخم الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.32% إلى 94.07 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.94% إلى 97.64 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت وكالة “تاس”.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7% أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة.

وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يؤدي أيضاً إلى تقويض أسعار النفط.

هذا ويُسعَّر النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو، وزادت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.

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