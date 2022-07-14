ناقلة مليونية ثالثة خلال شهر يوليو ترسو بميناء الحريقة بطبرق | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية “شين لونق سبيرت” اليوم الخميس على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وقال المصدر لـ أخبار ليبيا 24 إن الناقلة “شين لونق سبيرت” ستشحن مليون برميل من النفط الخام دون تحديد وجهتها.

ولفت المصدر إلى أن الناقلة “شين لونق سبيرت” تعد هي الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر يوليو الجاري.

مشيرا إلى أن الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة .

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا.

وأيضا لشركة الخليج العربي للنفط لوضعه الطبيعي ووجوده داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات اغلاق لهذا السبب منذ افتتاحه عام 1967 .

وقد بلغ الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة .