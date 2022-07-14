خاص.. “بن قدارة” يجيب على تساؤل صدى الاقتصادية بخصوص رفع التجميد عن الإيرادات النفطية من عدمه

وجهت صحيفة صدى الاقتصادية سؤالاً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” يتضمن بالضمانات التي سيقدمها للشركات الأجنبية للعودة للعمل بليبيا في هذا الوقت المتوتر على المستوى السياسي والنفطي حيث أجاب: سنعمل على توفير بيئة آمنة وحلحلة المشاكل الأمنية لضمان عودة الشركات الأجنبية مع الجهات المعنية ولدينا خطة لذلك.

وأضاف بالقول: سنحاول توفير بئية آمنة بلشريك الأجنبي لمساعدتنا في زيادة الإنتاج.

وتابع بن قدارة: بخصوص تجميد الإيرادات النفطية: أن هذه الأمور ينظمها القانون وليبيا به قانون مالي ينظم الدولة ولدينا قانون رقم 1 لسنة 2005 قانون المصارف ، والصلاحيات التي تملكها المؤسسة ستتمسك به.

وختم حديته قائلاً: نحن سنعمل على الإيرادات المحققة وسننشرها ، وأي إتفاقيات ستتم يجب أن تكون مطابقة لنصوص القانون أو اتفاقيات دولية سنحترمها وقرارات صادرة من الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية