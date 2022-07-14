فايننشال تايمز: الصفقة بين الدبيبة وحفتر قيد المناقشة ومن المتوقع تغيير أيضا هذه الوزارات

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم الخميس نقلا عن بيتر ميليت رئيس مجلس الأعمال البريطاني الليبي والسفير البريطاني السابق في طرابلس ، إن تعيين بن قدارة سيُسيّس قطاع النفط وهو أمر تجنب صنع الله القيام به .

وأضافت الصحيفة البريطانية إن بموجب النظام الحالي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل عائدات صادرات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي والتي تُستخدم لتمويل ميزانية الدولة بأكملها .

وقال المحلل في الشؤون الدولية كلوديا غازيني إن التغيير في المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون جزءًا من صفقة أوسع تهدف إلى إقناع حفتر بتحويل الدعم إلى الدبيبة والابتعاد عن فتحي باشاغا .

وأكدت فايننشال تايمز إن إتفاق الدبيبة مع حفتر وإبعاده عن باشاغا قيد المناقشة ومن المتوقع أن يشمَل هذا الاتفاق أيضا تغيير وزيري المالية والدفاع إلى شخصيات مقبولة لدى حفتر .

وتابع غازيني بالقول نحن نتابع عن كثب ونهتم بنزاهة المؤسسة الوطنية للنفط ونتطلع لرؤية عودة إنتاج النفط واستعادته وإنشاء آلية أو عملية ليبية لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية .

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