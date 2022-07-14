وزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط يبحثان خطة تطوير وزيادة معدلات الإنتاج

طرابلس 14 يوليو 2022 (وال)- التقى وزير المالية خالد المبروك برئيس الموسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اليوم الخميس بمقر ديوان وزارة المالية بطرابلس.

وهنأ المبروك رئيس الموسسة الوطنية للنفط الجديد على توليه مهامه في إدارة المؤسسة لهذه المرحلة.

كما تناول اللقاء بعض المواضيع التي تهم قطاع النفط، من بينها قرار مجلس الوزراء بإعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة، وكذلك متابعة زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة، وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالح العاملين بقطاع النفط.

كما تم متابعة إجراءات تسييل التفويظات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج.

وأختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري ما بين الوزارة والمؤسسة، لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية والعدالة في توزيع الإيرادات خدمة للوطن والمواطن. (وال)

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