الوطنية للنفط تنشر بياناً حول ما قالت أنها “واقعة اقتحام وتخريب” لمبنى المؤسسة

نشرت الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء للمؤسسة الوطنية للنفط ما أسمته بيــان بشـأن واقعة إقتحام وتخريب مبنى المؤسسة.

قالت فيه: تفيدكم المؤسسة الوطنية للنفط قيام مجموعة مسلحة برفقة عدد من الأفراد المدنيين والملثمين بالدخول عنوة إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط والإعتداء على بعض الموظفين والتعرض الجسدي واللفظي لهم”.

“كما ننوه إلى أن الاقتحام قد أدّى الى إلحاق الضرر لبعض المرافق داخل المبنى الرئيسي وتكسير عدد من المداخل والمخارج بما في ذلك المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى (قاعة السرير). (موثق)”.

“ولما كان هذا الاقتحام قد تم بطريقة غير قانونية ولتنفيذ قرار باطل صادرًا عن حكومة منتهية الولاية وموجودة كحكومة امر واقع بقوة السلاح؛ ونظراً لما يشكلّه هذا الفعل المشين من جريمة جنائية فإنّ المؤسسة الوطنية للنفط قد تقدمت ببلاغ رسمي للسيد النائب العام بإعتباره الامين العام على الدعوي العمومية الجنائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه الافعال الغير قانونية وردع مرتكبيها”.

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