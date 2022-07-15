بعد استلامه لمهامه.. بن قدارة يلتقي وزير المالية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة

التقى وزير المالية “خالد المبروك” برئيس مجلس إدارة الموسسة الوطنية للنفط المُكلّف من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “فرحات بن قدارة” اليوم الخميس بمقر ديوان وزارة المالية.

حيث تناول اللقاء بعض المواضيع التي تهم قطاع النفط ومن بينها قرار مجلس الوزراء بإعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة وكذلك متابعة زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالح العاملين بقطاع النفط.

كما تم متابعة إجراءات تسييل التفويظات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري مابين الوزارة والمؤسسة لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية والعدالة في توزيع الإيرادات.

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