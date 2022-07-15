الأمم المتحدة: ندعم وحدة واستقلالية مؤسسة النفط وندعو لعدم “تسييسها”

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” في مؤتمر صحفيٍ لهُ بمقر المنظمة في نيويورك : ندعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال حق: “المستشارة الخاصة للأمين العام (ستيفاني ويليامز) على اتصال بالأطراف المعنية حول هذا الموضوع”.

وأضاف: “من المهم أن تتواجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، ونحن نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق في هذا الصدد”.

وأردف: “يجب أن نضع في حسباننا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونريد من جميع الأطراف الإحجام عن تسييسها وكذلك الإحجام عن أي خطوات أحادية الجانب”.

وتابع: “النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية، ولذلك نريد من كل الأطراف الأبعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتي تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن”.

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