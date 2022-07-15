بن قدارة يتعهد بإنهاء الإغلاقات وبمضاعفة الإنتاج وبحماية العقود مع شركات النفط الأجنبية

تعهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الجمعة، بإنهاء إغلاقات الحقول والموانئ النفطية، وبمضاعفة إنتاج النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا وبحماية العقود الحالية مع شركات النفط الأجنبية. وقال بن قدارة، في مقابلة أجرتها معه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إنه سيسعى في خطوة أولى للعودة إلى معدلات إنتاج النفط السابقة قبل الإغلاق، وسيكون ذلك في غضون أسبوع. وأضاف بن قدارة، إن المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى لإنتاج 3 ملايين برميل يوميا في غضون عامين، بشرط الحصول على التمويلات اللازمة والكافية لتطوير الحقول وموانئ التصدير وصيانة البنية التحتية.

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