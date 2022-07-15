المالية تطالب السفارات والقنصليات الليبية بالخارج بوقف الصرف من الودائع

أخبار ليبيا 24

طالبت، وزارة المالية بحكومة الوحدة، المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبيـة بالخارج، إحالـة كشف تفصيلي متضمن الودائع بالسفارات والقنصليات على اختلاف أنواعها مع بيان مقدار الانفاق الذي تم وتحليله، ومقدار الرصيد الدفتري والمصرفي المتبقي، وذلك في حد أقصى نهاية دوام يوم 30 يوليو الجاري.

وطالبت الوزارة، المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، بوقف الصـرف مـن الودائع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صادرة عـن وزارة المالية. وحذّرت من أن من يثبت مخالفته لذلك سيعرض نفسه للمسألة التأديبية والقانونية.

وشددت الوزارة، على المراقبين الماليين ومساعديهم بالتوقف عن التوقيعات للإجراءات المالية المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022م بشأن اعتماد المخولين بالتوقيعات على حسابات السفارات والقنصليات الليبية بالخارج.