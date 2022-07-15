المبروك وبن قدارة يناقشان اعتماد ترتيبات مالية مؤقتة لمؤسسة النفط

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بحث وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف من قبل الحكومة حديثًا، فرحات بن قدارة، الخميس، بعض المواضيع التي تهم قطاع النفط ومن بينها قرار مجلس الوزراء باعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة.

وقالت وزارة المالية، على حسابها في فيسبوك، إن الجانبان تابعا زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالح العاملين بقطاع النفط.

وأضافت، أن المبروك وبن قدارة تابعا إجراءات تسييل التفويضات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج .

وقالت إنهما اتفقا على عقد اجتماعات بشكل دوري ما بين الوزارة والمؤسسة، للتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية والعدالة في توزيع الإيرادات.

وكان بن قدارة، قد قال الخميس، في كلمة من أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إن المؤسسة ستعمل على عودة تصدير النفط، مشيرًا إلى أنه وخلال أسبوع ستصل أخبار جيدة فيما يخص الموانئ.

وأضاف بن قدارة، أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، سيعمل بأعلى معايير الشفافية للإفصاح عن الإيرادات وما يتم إنفاقه داخل المؤسسة، لافتًا إلى أنهم متمسكون بالصلاحيات الخاصة بمؤسسة النفط.