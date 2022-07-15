أسعار النفط ترتفع وبرنت يتخطى من جديد حاجز المئة دولار للبرميل

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بدرجة أقل حدة، على الرغم من أن المخاوف بشأن تعافي الطلب حدت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 100.35 دولار للبرميل. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 96.68 دولارًا للبرميل.

وقال صانعي السياسة الأكثر تشددًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، إنهم يفضلون زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس الزيادة الأكبر في الأسعار التي تسابق المتداولون إلى تسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع سعر الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة كلا عقدي النفط إلى أدنى مستوياتهما يوم الخميس وكانا أقل من الإغلاق في 23 فبراير، أي قبل يوم من الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، استعاد برنت وغرب تكساس الوسيط جميع الخسائر تقريبًا بنهاية جلسة التداول.

وأظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن إنتاجية المصافي في الصين انكمشت في يونيو بنحو 10 بالمئة عن العام السابق، مع انخفاض الإنتاج في النصف الأول من العام بنسبة 6 بالمئة في أول انخفاض سنوي للفترة منذ 2011 على الأقل.

وسيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية. وسيحضر بايدن القمة الخليجية ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

ومع ذلك، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول تتناقص، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية إدخالها إلى السوق بسرعة.