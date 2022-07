أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن التجارب الأخيرة للوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي, حيث بدأت العمل تجريبياً ضمن الشبكة العامة بقدرة 100 ميجاوات، ومن المتوقع دخولها رسمياً للشبكة بقدرتها كاملة 185 ميقا وات الأسبوع المقبل .

The post الكهرباء: بقدرة 100 ميجاوات.. دخول الوحدة 1 بمحطة غرب طرابلس للشبكة العامة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا