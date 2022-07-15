أنباء عن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت مصادر مطلعة إنه سيتم الإعلان مساء اليوم الجمعة، عن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية على رأسها الشرارة والفيل.

وكشفت المصادر، أن هناك تنسيق بين مجلس إدارة مؤسسة النفط الجديد وبين وزارة النفط والغاز.

وشددت: على أن مؤسسة النفط، برئاسة فرحات بن قدارة، ستعلن بعد الإعلان، عن رفع القوة القاهرة وتوجيه العاملين إلى مواقعهم واستعادة إنتاج النفط تدريجيًا.

يذكر أن الرئيس المقال لمؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، طالب في تصريحات نقلتها رويترز، بضغط دولي لإعادته لمنصبه، محذرا من خلق مؤسسة نفط موازية.

وشدد على أن مسؤولي مؤسسة النفط، ما زالوا يعترفون به رئيسا للمؤسسة، وإنه إذا لم يكن هناك التزام من المجتمع الدولي، فوجود مؤسسة نفط موازية أمر متوقع.