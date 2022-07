صنع الله لـ” رويترز”: الوطنية للنفط ما زالت تتبع تعليماتي

أكد مصطفى صنع الله في اتصالٍ هاتفي مع وكالة رويترز البريطانية اليوم الخميس أنّ المديرين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية ما زالوا يعترفون به كرئيس بعد أن قالت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها أنّها استبدلته وعيّنت رئيسًا جديداً في مقر المؤسسة الرئيسي، مضيفا أنّه لا يزال في طرابلس ويعمل على ما أسماه جهود “التخفيف” لحل الأزمة دون أن يوضح ماهيتها.

واعتبر صنع الله أنه بدون ضغوط دولية يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد عندما حكمت إدارات متنافسة في الشرق والغرب, مشيرا إلى أنه “إذا ما لم يكن هناك التزام مثل السابق من المجتمع الدولي، فهذا متوقع”.

وقد أدّى قرار رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، الثلاثاء ، باستبدال صنع الله إلى تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا ويهدد بدفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل الذي تم تجنبه في الغالب خلال سنوات الصراع.

وقالت رويترز بأنّه تم تنصيب رئيس مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط عيّنه الدبيبة “فرحات بن قدارة” في مقر المؤسسة يوم الخميس بعد انتشار قوة مسلحة حول المبنى.

صنع الله قال إن الدبيبة لم تكن لديه سلطة إقالته لأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت، والدبيبة يرفض ذلك قائلا إنّ فترة ولايته لن تنتهي إلا بالانتخابات.

أقر صنع الله بتحويل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام لتستخدمها حكومة الدبيبة – وهي حقيقة يقول منتقدوه إنها تظهر اعترافه بالدبيبة كرئيس للوزراء.

كما قالت الصحيفة بأنّ قرارات مجلس الأمن الدولي تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المنتج الشرعي الوحيد للخام الليبي، وخلال جولة الصراع الأخيرة أوقف المجتمع الدولي فرع المؤسسة الوطنية للنفط الموازي الذي أنشأته الحكومة الشرقية من بيع النفط الخام.

