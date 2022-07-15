صنع الله ارتكب مجموعة من الجرائم

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن مصطفى صنع الله ، الرئيس السابق لمؤسسة النفط، ارتكب مجموعة من المخالفات الاقتصادية. التي ترقى إلى الجرائم بحق مؤسسة النفط، منها حجب نحو 10.9 مليار دينار ليبي منذ أكتوبر 2020 دون مبرر أو سند قانوني. وهو ما أضاع هذا المبلغ على الدولة الليبية، إضافةً إلى إضاعته العديد من الفرص الفنية والاقتصادية للمؤسسة. وعدم اتّخاذه أي قرارات بشأن تطوير الشركات النفطية والغازية.

وأردف عون، في تصريحات صحفية، إن الأساس القانونيّ لتعيين رئيس مؤسسة النفط المقال مصطفى صنع الله، هو أساس غير قانوني. وقد تقدم بأكثر من مذكرة للمطالبة بإقالته هو وأعضاء من مجلس النواب أيضًا.

وتابع وزير النفط بحكومة الدبيبة: إنّ صنع الله استمر بالتطاول على صلاحيات وزارة النفط وإعاقة عملها. مؤكّدًا أنّ تغيير صنع الله لن تترتب عليه أي تبعات سلبية، وعلى العكس من ذلك فإن إقالته ستغير وجه البلاد على حد قوله.

ونوه وزير النفط والغاز، أن تصريحات صنع الله الهجومية تعتمد على استقوائه بالقوى الأجنبية، ويعتبر نفسه حاكمًا لليبيا. فهو يتطاول على الحكومة ويقول إنه لا يعمل لصالحها، وهو ما يستحق عليه الإيداع بالسجن بتهمة العمالة.

على جانب آخر، طالب مصطفى صنع الله في تصريحات وفق ما نقلته رويترز، بضغط دولي لإعادته لمنصبه. محذرا من خلق مؤسسة نفط موازية.

وشدد على أن مسؤولي مؤسسة النفط، ما زالوا يعترفون به رئيسا للمؤسسة، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك التزام من المجتمع الدولي، فوجود مؤسسة نفط موازية أمر متوقع.