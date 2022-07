بن قدارة لـ”بلومبيرغ”: نتعهد بمضاعفة الإنتاج النفطي خلال أسبوع واحد فقط

تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية بإنهاء الحصار ومضاعفة إنتاج الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميًا وحماية العقود الحالية مع شركات النفط الأجنبية.

وأكد بن قدارة للوكالة الأمريكية بعد ساعات من إستبدال صنع الله إن الخطوة الأولى التي سأتخذها هي العودة إلى معدلات إنتاج النفط السابقة قبل الإغلاق وسيكون ذلك في غضون أسبوع.

