“شركة الكهرباء”: رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية بشكل كبير

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس ايجابيا على قدرة الشبكة العامة للكهرباء في كل ربوع ليبيا.

وأفادت الشركة أن أعادة التصدير سيؤدي إلى عودة امدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم، مشيرة إلى أن عودة استئناف تصدير النفط ستعمل فرق الشبكة على عودة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير.

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