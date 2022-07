رئيس مؤسسة النفط يعلن رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.. “والدبيبة” يرحب باستئناف النفط ويؤكد على ضرورة انعاكس ذلك بشكل إيجابي على أداء الشبكة الكهربائية

عقد الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط “فرحات بن قدارة” اليوم الجمعة بمشائخ وأعيان منطقة الهلال النفطي بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.

وفي ختام اللقاء أعلن الحاضرون من مشايخ وأعيان الهلال النفطي في بيان لهم فتح الحقول والموانيء النفطية اعتبارا من اليوم الجمعة، واستئناف عمليات تصدير النفط، معلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد “بن قدارة” هو الآخر استئناف عمليات إنتاج النفط والإنهاء الشامل للإغلاقات بكافة الحقول والموانيء النفطية الليبية ومباشرة الإنتاج مؤكدا بأن المؤسسة ستعمل على معالجة أوضاع العاملين بالشركات النفطية وتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط اعتبارا من أغسطس المقبل وتنفيذ برنامج التأمين الصحي لكافة العاملين بالشركات الوطنية.

من جهته رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بإعلان مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة النفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية، مبينا بأن من المهم أن ينعكس ذلك في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.

