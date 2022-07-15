عاجل صفحة المؤسسة الوطنية للنفط الرسمية: تعلن المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) عن ر 2022-07-15 20:57:21

#عاجل

صفحة المؤسسة الوطنية للنفط الرسمية: تعلن المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) عن رفع القوة القاهرة والوقف الشامل للإغلاق في جميع حقول النفط والموانئ الليبية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 ، انتهى إغلاق جميع الحقول والموانئ الليبية.

المؤسسة الوطنية للنفط: أصدرنا تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج ، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية.

المؤسسة: وفي الوقت الذي تقدر فيه الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية ، تتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية ، وستواصل أداء واجباتها بحيادية.

المؤسسة: يلتزم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، المعين بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية (GNU) ، بالالتزام بأنظمة الحوكمة والإطار المؤسسي والشفافية والإفصاح – بعيدًا عن الارتجال المرتكز على الشخصية – في بما يليق بهذه المؤسسة المرموقة.

المؤسسة: مع استئناف الإنتاج من جميع الحقول النفطية ، ستبذل المؤسسة الوطنية للنفط قصارى جهدها للعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة النفط والغاز للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أسرع وقت ممكن ، واستعادة إنتاج الغاز لوحدات إنتاج الطاقة. تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ خطة فعالة لزيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الخاصة المعتمدة للعام الحالي.

المؤسسة: نؤكد بالتنسيق مع وزير النفط والغاز ووفقاً لتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية ، أنها ملتزمة بتركيز الموارد البشرية اللازمة للقسم ضمن أهم أهدافها للنصف الثاني من العام الجاري. هذا العام من خلال الخطوات التالية:

اولاً: تسوية وضع موظفي شركة النفط الذين لم يتقاضوا رواتبهم بنهاية ايلول (سبتمبر) المقبل.

ثانياً: تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 2022 بشأن زيادة رواتب العاملين في القطاع اعتباراً من شهر أغسطس الجاري بعد استكمال الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بذلك.

ثالثاً: دعم وتوسيع خطة تدريبية شاملة للكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز في الداخل والخارج.

رابعاً: تطبيق برنامج التأمين الطبي على جميع العاملين في الشركات الوطنية ، والتي توقف عدد منها لأسباب إدارية ومالية.

#صدى #ليبيا

2022-07-15 20:57:21

1657918641