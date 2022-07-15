النفط والغاز تصدر بياناً بشأن إعلان مؤسسة النفط عن رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية

أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان تُبارك من خلاله عن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية وتشكر حكومة الوحدة الوطنية وكل من ساهم في هذا العمل الوطني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل أعتبار وتشكر وتقدر المجهود الذي بذلته لجنة الإقفالات بوزارة النفط والغاز طوال الفترة الماضية، حيث تعتبر هذه الخطوة بداية الطريق الصحيح من أجل عودة معدلات الإنتاج للاستقرار خصوصاً في ظل ما يشهده السوق العالمي اليوم من إرتفاع ملحوظ لأسعار النفط الخام .

كما تعتزم الوزارة من خلال خططها الإستراتيجية وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج الحالي والوصول للاهداف الموضوعة، فإنها تطمئن الجميع بأن العمل سيكون على إعادة قطاع النفط والغاز إلى سابق عهده وذلك بفضل الكفاءات والخبرات النفطية الليبية.

حيث أن الوزارة ستضع نُصب أعينها مهمة زيادة تطوير مستخدمي قطاع النفط والغاز والرفع من كفاءتهم كلٌ حسب تخصصه باعتبار أن العنصر البشري هو الرافد الأساسي لضمان استمرار العملية الإنتاجية، وأيضاً ضمان تحسين ظروفهم من حيث المرتبات والتأمين الصحي، إلى جانب أنها ومن ضمن أهدافها العمل على دراسة و توزيع مشاريع التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية بما يخدم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي الختام طمئنت الوزارة كافة خريجي التخصصات النفطية بأننا سنعمل قدر المستطاع من أجل دمجهم داخل قطاع النفط والغاز ، وكذلك اتاحة فرص العمل لهم بالمساواة والكفاءة بعيداً عن الجهوية والمحسوبية .

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