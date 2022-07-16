“مؤسسة النفط” تكشف عن أهدافها للنصف الثاني من العام الجاري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية عن رفع القوة القاهرة والوقف الشامل للإغلاق في جميع حقول النفط والموانئ الليبية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 ، انتهى إغلاق جميع الحقول والموانئ الليبية.

وأصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج ، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية.

وقالت المؤسسة: في الوقت الذي تقدر فيه الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية ، تتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية ، وستواصل أداء واجباتها بحيادية.

وأكدت بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يلتزم بأنظمة الحوكمة والإطار المؤسسي والشفافية والإفصاح – بعيدًا عن الارتجال المرتكز على الشخصية – في بما يليق بهذه المؤسسة المرموقة.

أضافت كذلك بأنه مع استئناف الإنتاج من جميع الحقول النفطية ، ستبذل المؤسسة الوطنية للنفط قصارى جهدها للعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة النفط والغاز للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أسرع وقت ممكن ، واستعادة إنتاج الغاز لوحدات إنتاج الطاقة، وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ خطة فعالة لزيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الخاصة المعتمدة للعام الحالي.

أكدت أيضًا بأنه وبالتنسيق مع وزير النفط والغاز ووفقاً لتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية ، أنها ملتزمة بتركيز الموارد البشرية اللازمة للقسم ضمن أهم أهدافها للنصف الثاني من العام الجاري من خلال الخطوات التالية:

أولاً: تسوية وضع موظفي شركة النفط الذين لم يتقاضوا رواتبهم بنهاية ايلول (سبتمبر) المقبل.

ثانياً: تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 2022 بشأن زيادة رواتب العاملين في القطاع اعتباراً من شهر أغسطس الجاري بعد استكمال الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بذلك.

ثالثاً: دعم وتوسيع خطة تدريبية شاملة للكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز في الداخل والخارج.

رابعاً: تطبيق برنامج التأمين الطبي على جميع العاملين في الشركات الوطنية ، والتي توقف عدد منها لأسباب إدارية ومالية.

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