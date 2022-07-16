وزارة المالية ترحب برفع القوة القاهرة وتؤكد على تحصيل الإيرادات

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أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أمس الجمعة ترحيبها برفع القوة القاهرة عن الحقول والموانيء النفطية وإعادة ضخ النفط الخام والغاز.

وأوضحت أن رفع القوة القاهرة يسهم في تحصيل الإيرادات منها لتغطية المرتبات ومافي حكمها وصرفها في حينها.

وأكدت أن تحصيل الإيرادات يغطي المصروفات التشغيلية وتطوير قطاع النفط وتقديم الخمات الأساسية وتغطية دعم المحروقات والكهرباء.

وأكد أهالي وأعيان ومشايخ الهلال النفطي،في بيان لهم أمس الجمعة، عقب اجتماعهم برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن على المجتمع الدولي احترام إرادة الشعب الليبي وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

ونوه البيان على جميع الشركات والإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط ممارسة أعمالهما بشكل حيادي.

في حين أعلن أعيان الهلال النفطي في بيانهم إنهاء إقفال الموانئ والحقول النفطية.

مؤكدين مباركتهم تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة، إنه من المهم أن ينعكس رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بشكل إيجابي في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.

وتابع رئيس الحكومة :”رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل أوضاع ممكنة”.

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

في حين سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن إعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي.

ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم.