في اجتماعه العادي الثالث.. بلدي سرت يبحث تفعيل الايراد المحلي | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات عقد المجلس البلدي سرت اجتماعه العادي الثالث لهذا العام بحضور رئيس المجلس البلدي مختار خليفة المعداني وعضو المجلس هنية سالم ابوخريص وعضو المجلس صالح علي خليفة وعضو المجلس خالد مصطفي بن احسين. وناقش الاجتماع جملة من المواضيع والقرارات وعلي راسها تفعيل الايراد المحلي. كما ناقش ضم مجموعه من القطاعات للبلدية وايضا ملفات التعويضات والمنقولات والايجارات والعمالة الوافدة وملف الصحة. وانظم للاجتماع وكيل الديوان ومدير المكتب القانوني ومدير الرخص ببلدية سرت. واعطي المجلس الاذن لمكتب الرخص ببلدية سرت ببداية العمل باللوائح والقرارات الجديدة. كما أعطى الأذن والاعلان للجمهور السرتاوي عن تواجده بديوان البلدية .

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