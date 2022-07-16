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أكد أهالي وأعيان ومشايخ الهلال النفطي،في بيان لهم اليوم الجمعة، عقب اجتماعهم برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن على المجتمع الدولي احترام إرادة الشعب الليبي وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

ونوه البيان على جميع الشركات والإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط ممارسة أعمالهما بشكل حيادي.

في حين أعلن أعيان الهلال النفطي في بيانهم إنهاء إقفال الموانئ والحقول النفطية.

مؤكدين مباركتهم تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة، إنه من المهم أن ينعكس رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بشكل إيجابي في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.

وتابع رئيس الحكومة :”رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل أوضاع ممكنة”.

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن إعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي.

ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم.

في حين كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد فرحات بن قدارة أعلن اليوم الجمعة انتهاء الإغلاقات.

وذلك في كافة الحقول والموانئ النفطية الليبية اعتبارا من الجمعة.

وقرار رفع القوة القاهرة جاء بعد لقاء بن قدارة مع تنسيقية الحراك المشرفة على مناطق الهلال النفطي في مدينة بنغازي.