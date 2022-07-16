وزارة النفط تبارك رفع القوة القاهرة وتعد موظفي القطاع بتحسين الرواتب

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باركت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أصدرته عبر صفحتها على فيسبوك إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية حيث شكرت حكومة الوحدة الوطنية وكل من ساهم في هذا العمل الذي وصفته بالوطني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل أعتبار وتشكر وتقدر المجهود الذي بذلته لجنة الإقفالات بوزارة النفط والغاز طوال الفترة الماضية، معتبرة هذه الخطوة بداية الطريق الصحيح من أجل عودة معدلات الإنتاج للاستقرار خصوصاً في ظل ما يشهده السوق العالمي اليوم من إرتفاع ملحوظ لأسعار النفط الخام .

وأكدت أنها تعتزم من خلال خططها الإستراتيجية وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج الحالي.

وذلك من خلال الوصول للاهداف الموضوعة.

في حين أكدت أن العمل سيكون على إعادة قطاع النفط والغاز إلى سابق عهده وذلك بفضل الكفاءات والخبرات النفطية الليبية.

ونوهت أنها ستضع نُصب أعينها مهمة زيادة تطوير مستخدمي قطاع النفط والغاز والرفع من كفاءتهم كلٌ حسب تخصصه.

وذلك باعتبار أن العنصر البشري هو الرافد الأساسي لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

فضلا عن ضمان تحسين ظروفهم من حيث المرتبات والتأمين الصحي.

في حين أكدت أن من ضمن أهدافها العمل على دراسة و توزيع مشاريع التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية.

وذلك بما يخدم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. بحسب البيان

في حين طمئنت الوزارة كافة خريجي التخصصات النفطية بأنها سنعمل قدر المستطاع من أجل دمجهم داخل قطاع النفط والغاز.

وكذلك اتاحة فرص العمل لهم بالمساواة والكفاءة بعيداً عن الجهوية والمحسوبية .