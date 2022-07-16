الحكومة تكشف عن الإنتاج اليومي للموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

كشفت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، عن الإنتاج اليومي للموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي.

وبحسب بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة، فإن الإنتاج في ميناء الزويتينة يبلغ ما بين 90 ألف و260 ألف برميل يوميا من النفط والغاز.

أما ميناء البريقة ينتج ما بين 60 ألف و120 ألف برميل يوميا فيما ينتج ميناء رأس لانوف 220 ألف برميل يوميا.

في حين لفتت المنصة إلى أن ميناء السدرة يبلغ إنتاجه اليومي للنفط 400 ألف برميل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت عن رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الجمعة، إنه من المهم أن ينعكس رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بشكل إيجابي في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.