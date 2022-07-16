اقتصاد

“سونلغاز” الجزائرية: نواصل تصدير الكهرباء إلى ليبيا يوميًا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز” مواصلة تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا يوميًا أمام الانقطاع المتكررالذي تشهده البلاد

وقال المدير العام للشركة “مراد عجال” في تصريحات صحفية إنهم يصدرون ما يعادل 500 ميغاوات من الكهرباء نحو الخارج، مبينا “أن تصدير الكهرباء إلى الدول الجارة على غرار تونس وليبيا التي شُرع فيها منذ سنوات تجري بصفة يومية”.

يُذكر أن وفدا من الشركة العامة للكهرباء بحث، في يونيو الماضي، مع وزير الطاقة الجزائري “محمد عرقاب” تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء في ليبيا، وتنفيذ تطوير قطاع الطاقة.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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