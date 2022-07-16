السفارة الإيطالية ترحب برفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية في ليبيا.

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أصدرت السفارة الإيطالية في ليبيا اليوم الجمعة بيان بشأن رفع القوة القاهرة عن جميع الموانئ النفطية في البلاد.

ورحبت سفارة إيطاليا في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن جميع الموانئ النفطية في ليبيا

كما أكدت على ضروة التحسين العاجل للخدمات الأساسية للشعب الليبي.

ودعت السفارة الإيطالية إلى تجديد الحوار السياسي الليبي الداخلي بشأن خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكدت على ضرورة عمل الأجسام السياسية في ليبيا مع بعثة الأمم المتحدة.

في حين أكدت على جميع الأطراف ضرورة العمل بشكل بناء لتحقيق هذه الأهداف ومعالجة جميع الخلافات.

منوهة أن ذلك يتم بالطرق السلمية من خلال الآليات القضائية والحوار.

وأعربت السفارة الإيطالية عن أملها في أن يفضي استئناف إنتاج النفط إلى تطور إيجابي بين الأجسام السياسية في ليبيا.

وأكدت أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التغلب على الخلافات والانقسامات.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد قال اليوم الجمعة، إنه من المهم أن ينعكس رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بشكل إيجابي في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.

وتابع رئيس الحكومة :”رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل أوضاع ممكنة”.

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن إعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي.

وذلك ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم بحسب بيان الشركة.